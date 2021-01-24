В мире выросли военные расходы

Мировые расходы на оборону в 2020 году составили 1,93 триллиона долларов, что на 1,9 процента больше, чем в 2019-м. Об этом говорится в докладе информационно-аналитического центра Jane's.

Рост затрат на нужды военных ведомств фиксируется седьмой год подряд. Еще в 2010-м они составляли 1,75 триллиона долларов. Эксперты ожидают, что в ближайшие пару лет под влиянием пандемии коронавируса рост замедлится, особенно последствия будут заметны в 2022-м, но к 2030 году расходы достигнут 2,23 триллиона.

В 2020-м больше других регионов оборонные траты нарастила Европа — плюс 5,6 процента. Но в абсолютных цифрах вне конкуренции находится Северная Америка, на долю которой приходится 40 процентов средств. Далее идут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (28 процента) и Западная Европа (15 процентов).

Россия и страны СНГ отвечают за 2 процента мировых расходов на оборону (3 процента в 2010 году), столько же у Восточной Европы. Доля Ближнего Востока и Северной Африки составляет 9 процентов, а Латинской Америки — 3 процента. На страны Африки к югу от Сахары приходится только 1 процент.