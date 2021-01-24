В Минздраве обсудили психологическую поддержку участникам войны

Состоялось первое заседание комиссии, созданной с целью оказания психологической поддержки военнослужащим, принимавшим участие в Отечественной войне, и семьям шехидов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

Открывая заседание, министр здравоохранения Октай Ширалиев отметил, что президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев с особой заботой относится к семьям военнослужащих, ветеранов и шехидов.

Министр рассказал об организации психологической помощи военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях, и семьям шехидов в соответствии с постановлением Кабинета министров. Он отметил, что психологическая поддержка военнослужащих оказывалась и в период военных действий. По его словам, к этой работе привлечены иностранные специалисты.

В заключение членам комиссии было поручено подготовить предложения в соответствии с направлениями деятельности, и в кратчайшие сроки представить их в Министерство здравоохранения.