Верховный лидер Ирана доверяет лишь российской и китайской вакцинам

Президент центра интеллектуальных и стратегических исследований "Единая нация" Фади ас-Сайид заявил РИА Новости, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи доверяет российской и китайской вакцинам от коронавируса больше, чем американской.

"Есть и другие доступные вакцины... Есть китайская вакцина и российская вакцина, фактор доверия им со стороны иранского лидера выше, чем американской вакцине", - отметил эксперт.

В настоящий момент у Ирана нет вакцины против коронавируса. Тем не менее в стране ведутся собственные разработки препаратов. Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам, еще несколько вакцин готовы к началу клинических испытаний. Кроме того, Иран приобрел 16,8 миллиона доз вакцины через инициативу COVAX, однако пока не получил их.

Также рассматривается вопрос о закупке вакцин из других стран, кроме Великобритании и США, в силу запрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В качестве возможных направлений сотрудничества по вакцине от коронавируса в Тегеране называли Китай, Россию, Индию и в последнее время Кубу, с которой Иран ведет совместные разработки.

Касательно российской вакцины "Спутник V", в Минздраве Ирана в конце 2020 года сообщали РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.