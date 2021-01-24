В Апшероне нашли тело мужчины
В Апшеронском районе на улице обнаружено тело мужчины. Как сообщает местные СМИ, тело мужчины, личность которого не установлена, было обнаружено на улице в поселке Сарай.
По факту ведется расследование.
В Апшеронском районе на улице обнаружено тело мужчины. Как сообщает местные СМИ, тело мужчины, личность которого не установлена, было обнаружено на улице в поселке Сарай.
По факту ведется расследование.
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