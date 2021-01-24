Байден обязал чиновников покупать американские товары

Американский президент Джозеф Байден подписал в понедельник указ, направленный на то, чтобы федеральное правительство закупало как можно больше товаров, произведенных в США. Как сообщил Байден, документ, в частности, предполагает замену всего правительственного автопарка электромобилями американского производства, сообщает ТАСС.

"У федерального правительства в собственности находится огромный автопарк, который мы заменим чистыми электромобилями, изготовленными здесь же, в Америке, американскими рабочими, и это создаст миллионы рабочих мест в автомобильной промышленности", - сказал он, выступая в Белом доме.

Указ, помимо этого, предусматривает ужесточение определения товара, произведенного в США, с точки зрения объема американских компонентов, из которых он должен состоять. Кроме того, будет создана специальная должность в Административно-бюджетном управлении Белого дома, в сферу ответственности которой будет входить закупка американских товаров. В дополнение к этому федеральным ведомствам будет сложнее получать разрешение на покупку иностранных товаров - теперь им придется обосновывать такое решение непосредственно перед Белым домом.