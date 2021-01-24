Жителя Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления наркоконтроля МВД и Южного регионального отделения на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции на основании полученной информации, был задержан житель Ярдымлинского района Рустам Агаев, ранее осужденный по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

При проверке его съемной квартиры в Низаминском районе столицы было обнаружено и изъято 6 кг 480 г героина и 105 г метамфетамина.

Установлено, что Р.Агаев приобрел наркотики через гражданина Ирана по имени Шахруз.

По факту ведется расследование.