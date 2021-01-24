Недовольство в МИД Армении: дипломаты массово пишут заявления об отставке

В МИД Армении растет недовольство профессиональных дипломатов, которые массово пишут заявления об отставке. По информации газеты «Паст», в МИД Армении уже представлено более десятка заявлений об отставке.

“В беседе с газетой представитель МИД отметил, что отставки связаны с непонятной внешней политикой властей Армении и желанием Пашиняна назначить послами ряд политических деятелей, в том числе, Лилит Макунц. То есть, опытные и профессиональные дипломаты недовольны политическими и “позорно слабыми” назначениями в этой сфере со стороны Никола Пашиняна.

По нашей информации, отношения между министром иностранных дел Ара Айвазяном и Николом Пашиняном также не совсем гладкие, поскольку за этот короткий период времени Айвазян не раз открыто выражал свое несогласие с подходом премьера. У нас есть информация, что в ближайшее время возможна также отставка самого Айвазяна”, — пишет газета “Паст”.