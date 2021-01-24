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Покупка квартир по ипотечному кредиту в курортном жилом комплексе «Хазри Резиденс», в одном из самых уникальных проектов, претворенных в жизнь за последние годы, уже стала возможной. В расположенном на берегу Каспийского моря великолепном комплексе предоставляется возможность приобрести квартиру по выгодным ипотечным условиям со сроком на 10 лет, с первичным взносом в 30% и годовой ставкой в 10%.

Жилой комплекс «Хазри Резиденс» находится на экологически чистом участке земли площадью в 4,21 гектара, в непосредственной близости от поселка Новханы, является идеальным местом для отдыха, особенно в летний сезон. Для получения полноценного отдыха в жаркие летние дни жители cтолицы устремляются в прибрежные зоны, проводят время в дачных домах бакинских сел. Однако в большинстве случаев дачи находятся в отдалении от моря и в неблагоприятном состоянии с точки зрения условий и инфраструктуры. Ввиду этого «Хазри Резиденс», расположенный всего в нескольких шагах от моря и полностью обеспеченный необходимой инфраструктурой, представляет собой идеальный выбор для летнего отдыха.

В «Хазри Резиденс» вы можете насладиться звуком морских волн прямо со своих балконов и восторгаться прекрасным видом на море. Песчаный пляж находится всего в нескольких шагах от жилого комплекса. В комплексе возведены два 12-этажных, четыре 7-этажных и три 5-этажных здания, обеспечены все условия для полноценного отдыха жильцов. В «Хазри Резиденс» предусмотрен свой собственный пляж, внутренний дворик, пешеходные и велосипедные дорожки. В дополнение к этому, СПА и фитнес-центры, кафе и ресторан, футбольная и волейбольная площадки приукрасят ваш отдых. Детский сад, детский развлекательный и учебный центры, удобные подземные парковки, расположенные в комплексе, обеспечат комфорт жильцов. Торгово-развлекательный центр, cтроящийся рядом с комплексом, внесет дополнительное разнообразие в досуг и отдых жильцов комплекса.

Высокое качество строительства является одной из отличительных черт «Хазри Резиденс». При возведении комплекса использовались самые качественные строительные материалы и передовые технологии в полном соответствии с современными требованиями. В отделке вентилируемых фасадов зданий применены керамогранитные плитки, предусмотрены четыре слоя тепло- и звукоизоляции. Здания построены с применением высококачественных бетонных блоков, установлены алюминиевые изосистемные окна и витражи с высокой коррозионной стокостью. Здания оснащены скоростными лифтами Schindler.

«Хазри Резиденс» также прекрасный выбор для тех, кто интересуется инвестиционными возможностями и желает конвертировать свои инвестиции в высокую прибыль. Покупая квартиры, расположенные прямо на берегу моря и сдавая их в аренду круглый год, а особенно в летние месяцы, вы можете приобрести высокий и стабильный доход.

В настоящее время строительные работы в комплексе полностью завершены, квартиры переданы жильцам и выданы купчии. Не упустите возможность приобрести квартиру в готовом комплексе как в рассрочку, так и по ипотеке. Вы тоже можете стать обладателем квартиры в уникальном комплексе на берегу Каспийского моря.