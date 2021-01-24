Икрам Нур, автор haqqin.az 11:43

В воскресенье, 24 января кабинет министров ОАЭ одобрил открытие посольства в Тель-Авиве. В тот же день Израиль открыл свое посольство в Абу-Даби. Его возглавит Эйтан Наэ, в прошлом - посол еврейского государства в Турции. У израильского посольства в Эмиратах еще даже нет постоянного адреса, пока оно будет располагаться в срочно арендованном для такого случая помещении. Но ажиотаж вокруг данного события уже начался: ожидается, что премьер Нетаньяху посетит ОАЭ в первой половине следующего месяца - с 9 по 11 февраля, для участия в торжественном открытии дипломатического представительства.

Причем, приедет с «подарками» - в ходе его визита планируется подписание целого пакета экономических соглашений на сумму около миллиарда долларов. Но главный подарок от израильских партнеров Эмираты уже получили - Израиль дал добро на развертывание здесь системы ПРО «Железный купол». А делать это будут американцы, у которых есть два экземпляра данной системы, в свое время закупленных у израильтян. Словом, «Авраамово соглашение», недавно подписанное, уже во всю плодоносит. Более того, в планах израильтян – сделать свое дипломатическое представительство в Абу-Даби одним из крупнейших в мире, таким же, как миссии в Вашингтоне, Лондоне и Москве. Поскольку Эмираты в Тель-Авиве рассматривают на перспективу как центр дипломатической активности Израиля во всем регионе. Соответственно, рассматриваются и планы более тесного сотрудничества с Эмиратами в сфере безопасности. Уже известно, что после состоявшегося в декабре визита в Абу-Даби главы израильской контрразведки «Шин Бет» Надава Аргамана, в офисе этой спецслужбы в ОАЭ будут работать около сорока человек. И здесь возникает принципиально важный вопрос: как к «Авраамовым соглашениям», этому наследию Дональда Трампа в ближневосточной политике США будет относиться администрация Джо Байдена, представители которой выступали с достаточно жесткой критикой этой инициативы? С одной стороны, нет никаких проблем, эти соглашения вполне ложатся в канву внешней политики Байдена на Ближнем Востоке. И не случайно на днях советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре со своим израильским коллегой Меиром Бен Шаббатом заявил, что новая администрация США будет развивать региональные соглашения о нормализации. С другой же – все несколько сложнее и, как это водится у демократов, запутаннее. В Вашингтоне сегодня считают, что США не должны прекращать поддержку Израиля, в том числе военную и финансовую, а кроме того - нельзя использовать эту поддержку в качестве рычага давления на еврейское государство.