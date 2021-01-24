Как во сне: Нетаньяху едет в Дубай с миллиардами актуальный комментарий
В воскресенье, 24 января кабинет министров ОАЭ одобрил открытие посольства в Тель-Авиве. В тот же день Израиль открыл свое посольство в Абу-Даби. Его возглавит Эйтан Наэ, в прошлом - посол еврейского государства в Турции.
У израильского посольства в Эмиратах еще даже нет постоянного адреса, пока оно будет располагаться в срочно арендованном для такого случая помещении. Но ажиотаж вокруг данного события уже начался: ожидается, что премьер Нетаньяху посетит ОАЭ в первой половине следующего месяца - с 9 по 11 февраля, для участия в торжественном открытии дипломатического представительства.
Причем, приедет с «подарками» - в ходе его визита планируется подписание целого пакета экономических соглашений на сумму около миллиарда долларов. Но главный подарок от израильских партнеров Эмираты уже получили - Израиль дал добро на развертывание здесь системы ПРО «Железный купол». А делать это будут американцы, у которых есть два экземпляра данной системы, в свое время закупленных у израильтян.
Словом, «Авраамово соглашение», недавно подписанное, уже во всю плодоносит. Более того, в планах израильтян – сделать свое дипломатическое представительство в Абу-Даби одним из крупнейших в мире, таким же, как миссии в Вашингтоне, Лондоне и Москве. Поскольку Эмираты в Тель-Авиве рассматривают на перспективу как центр дипломатической активности Израиля во всем регионе.
Соответственно, рассматриваются и планы более тесного сотрудничества с Эмиратами в сфере безопасности. Уже известно, что после состоявшегося в декабре визита в Абу-Даби главы израильской контрразведки «Шин Бет» Надава Аргамана, в офисе этой спецслужбы в ОАЭ будут работать около сорока человек.
И здесь возникает принципиально важный вопрос: как к «Авраамовым соглашениям», этому наследию Дональда Трампа в ближневосточной политике США будет относиться администрация Джо Байдена, представители которой выступали с достаточно жесткой критикой этой инициативы?
С одной стороны, нет никаких проблем, эти соглашения вполне ложатся в канву внешней политики Байдена на Ближнем Востоке. И не случайно на днях советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре со своим израильским коллегой Меиром Бен Шаббатом заявил, что новая администрация США будет развивать региональные соглашения о нормализации.
С другой же – все несколько сложнее и, как это водится у демократов, запутаннее. В Вашингтоне сегодня считают, что США не должны прекращать поддержку Израиля, в том числе военную и финансовую, а кроме того - нельзя использовать эту поддержку в качестве рычага давления на еврейское государство.
Но необходимо и переосмыслить статус-кво в американо-израильских отношениях, который сложился при Трампе. Причем, сделать это предстоит крайне аккуратно, чтобы не нарваться на обвинения в антисемитизме со стороны произраильского лобби в Америке.
Да, для Вашингтона и пришедших к власти демократов ОАЭ является более предпочтительным союзником в регионе. И опять же – но. Оружейные сделки с ОАЭ, которые подписал Трамп в последние дни своего правления, нынешняя администрация считает «необоснованными» и намерена их пересмотреть, в частности, последний контракт стоимостью в $ 23 миллиарда о поставках Эмиратам самолётов F-35.
И, наконец, декларируемый командой Байдена «перезапуск» диалога с Ираном. К этому вопросу, правда, подбираются, что называется, крадучись, крайне осторожно, с грацией балерины и сотнею оговорок. Дескать, говорить с Тегераном намереваемся жёстко, с обязательным включением в кейс и иранской ракетной программы.
Но в том и дело, что Эмиратам и Израилю вообще никакая сделка с Ираном не нужна, пусть и на сверхжёстких условиях. Нынешняя ситуация изоляции Тегерана их вполне устраивает. И как это будут разруливать в Белом доме – пока не совсем понятно, никаких конкретных решений пока не видится.
Фирменный почерк демократов в американской внешней политике – и там на елку залезть, и здесь не оцарапаться. При всей выгодности «Авраамовых соглашений» для их региональных участников и Вашингтона в целом, возникающие вокруг этих сделок вопросы и противоречия – как раз те «камушки в ботинке», которые не просто затрудняют движение вперед, но и вообще могут привести к травмам. Остается только набраться терпения и наблюдать, как демократы будут их вытряхивать. И к чему это в конце концов приведет.