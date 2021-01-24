В Тунисе неспокойно: в мятежный город ввели войска

Власти Туниса решили ввести войска в населенный пункт Сблита в западной провинции Касрин, где продолжаются антиправительственные акции.

Как сообщает Anadolu, в ходе столкновений между демонстрантами и полицией в этом городе погиб один из протестующих. В ответ местные жители устроили пожары в зданиях государственных структур, причинен ущерб офисам и жилым постройкам.

Молодежь соорудила баррикады на основных проспектах и площадях города. Полиция перекрыла въезды и выезды в населенный пункт и обратилась за помощью к центральному правительству.

Отмечается, что ситуация в городе все еще не стабилизировалась.