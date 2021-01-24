Флорида предложила перенести Олимпиаду из Японии в США

Глава финансового управления штата Флорида (США) Джимми Патронис предложил провести летние Олимпийские игры-2021 вместо Японии в США. В письме Международному олимпийскому комитету он сослался на сообщения СМИ, что японские власти беспокоятся о судьбе соревнований из-за пандемии.

«Cегодня я пишу вам, чтобы призвать вас рассмотреть возможность переноса Олимпиады-2021 из японского Токио в США, а если точнее — во Флориду», — приводит «Коммерсант» слова Патрониса.

«Поскольку в СМИ японские лидеры «в частном порядке» слишком обеспокоены пандемией, чтобы Олимпийские игры 2021 года состоялись, еще есть время для того, чтобы направить группу по выбору места во Флориду, обсудить с властями штата и местными властями проведение Олимпийских игр в солнечном штате», — говорится в письме.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией ее перенесли на 2021 год. В январе газета The Times сообщила, что правительство Японии уже пришло к выводу об отмене соревнований. Правительство Японии и оргкомитет по проведению Олимпиады это опровергли.