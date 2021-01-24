Гражданин Азербайджана попался на крупной краже в Минске

В Минске задержан гражданин Азербайджана, которого подозревают в крупной краже.

По информации белорусских СМИ, 23 января в милицию обратился минчанин, который рассказал, что из его квартиры пропали 38 тысяч долларов — за те несколько часов, когда дома никого не было. При этом входная дверь не была взломана.

Милиция установила причастность к преступлению 48-летнего гражданина Азербайджана, супруга которого подрабатывала няней у потерпевшего и имела ключи от его квартиры.

«По предварительной информации, иностранец вытащил ключи из сумочки жены накануне преступления, а когда она ушла из дома, отправился „на дело“. Мужчина нашел в комнате косметичку с валютой, сложил купюры в карманы и рукава куртки», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчину задержали на следующий день, распорядиться похищенным он не успел. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере. Подозреваемый водворен в ИВС.