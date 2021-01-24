В ВОЗ рассказали о влиянии пандемии на психику людей

«Исследование ВОЗ о воздействии COVID-19 на неврологическое и психическое здоровье показало, что 93% из 130 стран, участвовавших в нем, сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению психических, неврологических и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в то время как спрос на психотерапевтические услуги здравоохранения увеличился», – цитирует ТАСС Вуйнович.

Спрос на услуги психиатров и психотерапевтов увеличился во время пандемии коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, восстановление и выход из пандемии невозможны без уделения первостепенного внимания укреплению психического здоровья, процесс которого охватывал бы все общество: «Своевременное и качественное предоставление всего спектра комплексных и интегрированных услуг в области психического здоровья и психологической поддержки является важным компонентом для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая повышение грамотности и осведомленности в области психического здоровья как среди населения, так и медицинских работников, устранение стигматизации. А также профилактику, раннее выявление, лечение и реабилитацию, последующий уход с уважением прав и достоинства человека».

Она также заявила о важности использования инновационных технологий, включая удаленные службы охраны психического здоровья, а также о необходимости адекватного финансирования сферы охраны психического здоровья.