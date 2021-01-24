Минобороны Азербайджана о разминировании в Карабахе

Инженерные войска Азербайджанской армии, как и другие рода войск, сыграли исключительную роль в Отечественной войне Азербайджана. Об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он отметил, что под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджанская армия за 44 дня освободила все оккупированные территории страны. В настоящее время инженерные роты выполняют задания на освобожденных территориях, как и другие подразделения Азербайджанской армии: "Инженерные войска восстанавливают разрушенные территории, строят дороги, проводят работы по разминированию. Во время войны они расчищали дороги для продвижения азербайджанских войск. В настоящее время инженерные роты вместе с турецкими и российскими специалистами продолжают расчищать освобожденные территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов".