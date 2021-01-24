Ильхам Алиев уволил Рамина Гулузаде
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Рамина Гулузаде с должности министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, сообщает АзерТАдж.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Рамина Гулузаде с должности министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, сообщает АзерТАдж.
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