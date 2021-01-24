Ильхам Алиев уволил Рамина Гулузаде

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Рамина Гулузаде с должности министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, сообщает АзерТАдж.