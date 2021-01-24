Довлет Бахчели о строительстве школы в Шуше

Лидеры Турции и Азербайджана утвердили проект турецкой Партии националистического движения (MHP) по строительству школы в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша в Нагорном Карабахе. Как сообщает Anadolu, об этом сказал председатель партии Девлет Бахчели, выступая в парламенте страны.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласовали и утвердили проект MHP по строительству школы в освобожденной Шуше», - сообщил Бахчели.