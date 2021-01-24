Apple стал самым дорогим брендом мира
Компания Apple признана самым дорогим брендом в мире. Согласно ежегодному рейтингу Brand Finance Global 500, подготовленному консалтинговой компанией Brand Finance, стоимость американской компании оценивается в 263,4 млрд долларов, пишет Anadolu.
Далее следует Amazon (254,2 млрд долларов) и Google (191,2 млрд долларов).
Четвертое место в рейтинге Brand Finance занимает американская Microsoft (140,4 млрд долларов), пятое - южнокорейская Samsung (102,6 млрд долларов), шестое - американская Walmart (93,2 млрд долларов), седьмое - американская Facebook (81,5 млрд долларов), восьмое – китайская ICBC - 72,8 млрд долларов, девятое - американская Verizon - 68,9 млрд долларов и десятое - китайская – WeChat (67,9 млрд долларов).