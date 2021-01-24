Зеленая энергетика в Европе обогнала обычную

По итогам 2020 года альтернативная энергетика в Европе впервые обогнала по генерации обычную, использующую ископаемое топливо. Об этом говорится в отчете британского аналитического центра Ember и немецкого Agora Energiewende.

На гидроэлектростанции, ветряные, солнечные станции и те, что используют биомассу, пришлось 38,2 процента выработки, а на угольные и газовые — 37 процентов. Угольные ТЭС за год потеряли 20 процентов, их доля в энергобалансе 13 процентов.

Выработка на газовых станциях, на фоне резкого падения цен, сократилась не так сильно — только на 4 процента. Исторический максимум по снижению генерации продемонстрировали атомные электростанции — сразу 10 процентов.

Между тем с 2015 года генерация ветряных и солнечных станций удвоилась. Лидерами в этой области на данный момент стали Дания (61 процентов в выработке), Ирландия (35 процентов), Германия (33 процента) и Испания (29 процентов).