Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в 12:09. Очаг подземных толчков залегал на глубине 62 км.
В Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в 12:09. Очаг подземных толчков залегал на глубине 62 км.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.