Какая будет погода завтра в Азербайджане

В среду, 27 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Атмосферное давление понизится с 767 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов, в высокогорных районах 8-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 января на Апшероне ожидается умеренное колебание метеофакторов и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно скажется на самочувствии для метеозависимых людей.