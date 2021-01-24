Цена нефтяной корзины ОПЕК растет

Цена нефтяной корзины ОПЕК поднялась в понедельник, 25 января, на $0,16 до $54,85 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день (пятница, 22 января) она составляла $54,69 за баррель, опустившись с минувшего четверга на $0,49. Такие данные представлены на сайте картеля.

Тем временем, директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев отметил, что «никаких значимых перемен в настроениях на рынке черного золота не происходит». «Фьючерсы (эталонных марок — ред.) продолжают колебаться со скромной амплитудой, причем торговля в узком диапазоне уже выглядит затянувшейся, что с технической точки зрения может предвещать решительный прорыв в том или ином направлении, которое будет зависеть от характера потенциальных катализаторов этого прорыва», — говорится в обзоре эксперта.