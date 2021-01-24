Сбой в работе WhatsApp, Fасеbооk и Instagram

Сбой произошел в работе нескольких крупных мессенджеров и соцсетей. На проблемы в работе пожаловались пользователи WhatsApp, Fасеbооk и Instagram, сообщает сервис Downdetector.

По данным сервиса, сбои произошли в разных странах мира. Пользователи Instagram в 47 процентах случаях в жалуются на загрузку, еще 35 процентов — на проблемы со входом. 17 процентов не могут воспользоваться сайтом Instragram.

При использовании WhatsApp 86 процентов жалоб связаны с подключением к сервису, еще 12 процентов не могут зайти на сайт. Два процента жалоб связаны с авторизацией в мессенджере.

Также поступают и жалобы на работу Facebook — чаще всего проблемы возникают с сайтом (83 процента жалоб) и со входом в сервис.