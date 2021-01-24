Рахмон: коронавирус в Таджикистане уничтожен

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ежегодном послании к парламенту заявил о полной победе Таджикистана над коронавирусом, сообщает «Вестник Кавказа».

«Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен», - сказал глава государства.

Однако Рахмон призвал не расслабляться жителей и призвал соблюдать правила личной и общественной гигиены.

По словам президента, правительство Таджикистана в прошлом году для поддержки национальной системы здравоохранения дополнительно выделило 1,6 млрд сомони (более 145 млн долларов), в стране в экстренном порядке были сданы в эксплуатацию порядка 30 новых больниц.

По данным Минздрава, в Таджикистане в течение двух недель нет новых случаев заражения инфекцией.