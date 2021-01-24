Жертвы американского продюсера получат $17 миллионов

Суд США по делам о банкротстве одобрил план ликвидации продюсерской компании Weinstein Co, который предусматривает выделение 17,1 миллиона долларов жертвам сексуальных домогательств Харви Вайнштейна. Об этом сообщил еженедельник Variety.

По информации издания, средства будут разделены между более чем 50 пострадавшими.

Как отметила судья Мэри Уолрат, без судебного урегулирования жертвы Вайнштейна получили бы минимальное возмещение или вообще ничего. В связи с этим Уолрат постановила создать специальный фонд в рамках процедуры банкротства компании.

Наиболее пострадавшие от домогательств со стороны Вайнштейна получат компенсацию в размере более 500 тысяч долларов.