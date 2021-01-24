ВОЗ объяснила рост числа тяжелых случаев COVID-19

Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая, в свою очередь, привела к росту тяжелых случаев нового коронавируса, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает РИА Новости.



По словам Харрис, даже в отношении британского штамма вируса речь не идет о том, что он приводит к более серьезной болезни.

"Мы изучаем все появляющиеся варианты вируса. Ни один из них не утяжеляет протекание болезни, но поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, то мы будем видеть больше людей, которым нужно лечение. И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжелого протекания болезни", - добавила представитель ВОЗ.