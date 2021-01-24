«Муганбанк» предлагает выгодные ломбардные кредиты

Ломбардные кредиты в ОАО «Муганбанк» стали более выгодными. Вы можете получить их на срок 36 месяцев, с льготным периодом в 3 месяца, начиная с 24% годовых. Минимальная сумма кредита составляет 300 манатов.

ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 29 филиалов и 10 отделений ОАО в Азербайджане, а также представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов.

ОАО «Муганбанк» сотрудничает с такими международными экономическими структурами, как Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), Зеленый фонд для роста (GGF), Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE) и Фонд сберегательных касс по международному сотрудничеству Германии (SBFIC).