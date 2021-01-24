Манукян не будет участвовать в организованных Пашиняном выборах

Лидер армянской оппозиции Вазген Манукян, который представлен от 17 оппозиционных партий в качестве будущего премьер-министра после отставки главы кабмина Никола Пашиняна, не станет участвовать во внеочередных парламентских выборах, организованных действующим премьером, сообщает ТАСС.

"Нет такой конфигурации, возможности, чтобы я принял участие в выборах, организованных этим Николом Пашиняном. Такое просто невозможно", - заявил Манукян.