Россия договорилась о поставках титана для Boeing

Российская металлургическая компания «Корпорация "ВСМПО-Ависма» договорилась о поставках титановой продукции для американского производителя самолетов Boeing. О заключении долгосрочного контракта говорится в пресс-релизе ПАО, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Титановые поковки российского производства будут использоваться для изготовления моделей 787 Dreamliner, 777, 767 и 737. Также поставщики Boeing и сама компания получат титановый прокат.

Ранее в январе Минюст США исключил «ВСМПО-Ависма» из списка компаний, которым запрещено покупать американские товары и технологии из-за сотрудничества с военными организациями в своих странах. В ведомстве признали ошибочность попадания компании в «черный список», поскольку дополнительная проверка доказала ее непричастность к нежелательным контактам.