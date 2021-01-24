Ильхам Алиев о Рамине Гулузаде: «Он с честью выполнял свой долг»

«Я доволен работой министра, который занимал эту должность до вас. Он тоже с честью выполнял свой служебный долг, решил многие важные вопросы, обеспечил развитие Азербайджана в данной сфере», - заявил в беседе с новым министром транспорта, связи и высоких технологий Рашадом Набиевым глава государства Ильхам Алиев, высказав свою оценку деятельности предыдущего министра.

Однако по словам И.Алиева, в Азербайджане всюду идут реформы: «Реформы неизбежны, перед страной стоят новые задачи. Считаю, что вы сможете справиться с этими задачами. Во всяком случае, надеюсь на это. Еще раз хочу отметить, что это – оказанное вам высокое доверие и большая ответственность для вас. Вы должны оправдать эту ответственность своей работой».