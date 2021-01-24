Лидер оппозиции угрожает Пашиняну восстанием

«Одним из способов смены власти является конституционный путь, а другой – восстание. Под восстанием я понимаю захват зданий и принудительную смену власти без физического насилия». Как сообщает «Новости Армения», об этом заявил кандидат в премьер-министры Армении от оппозиции Вазген Манукян.

На вопрос, будет ли иметь место попытка борьбы с Пашиняном его же методами, Манукян ответил: «Пашинян не выдумал нового метода, он просто использовал его очень грязным способом».

В ответ же на вопрос, какова граница, когда можно понять, что невозможно добиться смены власти конституционным путем, оппозиционер заметил: «Это не я, а народ поймет, сделает».