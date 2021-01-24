Спасатели извлекли из-под завалов в Хырдалане тело ребенка

Из-под завалов дома в Хырдалане, где вчера произошел взрыв, извлечено тело малолетнего ребенка, сообщила haqqin.az глава пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.

По словам Мехтиевой, спасатели МЧС передали тело по назначению.

С учетом того, что под завалами дома никого не осталось, поисково-спасательная операция МЧС завершена, отмечается в сообщении.



Накануне в двухэтажном частном доме, расположенном на территории 27 квартал в городе Хырдалан Апшеронского района, произошел взрыв. Спасатели МЧС извлекли из-под завалов шесть человек, также было извлечено тело одного человека.