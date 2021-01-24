Премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально подал в отставку. Политик провёл встречу с президентом страны Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце, сообщает телеканал RAI.

При этом пресс-служба главы итальянского государства пока не распространила официального сообщения об этом. До этого глава кабмина провел заседание Совета министров, где рассказал о своём решении.

Накануне местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали о планах Конте уйти в отставку. При этом, по данным журналистов, глава государства поручит премьеру продолжать исполнение обязанностей.