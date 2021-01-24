В Эр-Рияде прогремел взрыв
Взрыв произошел в Эр-Рияде. Об этом сообщило Reuters.
Информация о причинах и последствиях инцидента выясняется. Саудовские власти пока не прокомментировали эту информацию.
Взрыв произошел в Эр-Рияде. Об этом сообщило Reuters.
Информация о причинах и последствиях инцидента выясняется. Саудовские власти пока не прокомментировали эту информацию.
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