В Эстонии впервые премьер-министром стала женщина
Впервые в истории Эстонии новое правительство возглавила женщина. Премьер-министром стала глава Партии реформ Кая Каллас. Из 14 министров нового Кабмина – шесть женщин, пишет ERR.
Новый кабинет министров уже принес присягу и приступил к работе. Каллас намерена на своем первом заседании обсудить вопрос распространения коронавирусной инфекции.
Предыдущее правительство работало с апреля 2019 года по январь 2020 года. Экс-премьер Юри Ратас подал в отставку после коррупционного скандала. Ключевого члена его партии заподозрили в получении пожертвований в обмен на политические услуги.