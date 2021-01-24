Пиротехническая группа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает операции по разминированию освобожденных от оккупации земель. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, в результате совместной деятельности на сегодняшний день поисковые работы проведены на площади более 9 гектаров, 3 гектара полностью очищены индивидуальным поиском. Обнаружено и обезврежено 340 мин и 3 неразорвавшихся боеприпаса. Из мин 195 - противопехотные, 145 - противотанковые.