Ильхам Алиев: «Мои поручения в некоторых случаях не исполняются!»

По традиции, президент Азербайджана Ильхам Алиев и во время беседы с новым министром транспорта, связи и высоких технологий Рашадом Набиевым коснулся негативных явлений в деятельности некоторых госчиновников. И.Алиев поставил в пример госаппарату функционирование технологии общественных услуг.

«Почему мы смогли стать страной, которая изобрела и экспортирует технологии в области общественных услуг? Потому что были поставлены правильные цели, правильно выбрано кадровое обеспечение, и президент постоянно уделял внимание данной сфере. Однако это внимание должно уделяться всеми структурами, потому что мои поручения в некоторых случаях какое-то время исполняются, а потом не исполняются, или же забываются, либо же возникают какие-то другие негативные явления. Поэтому государственные структуры, министерства, государственные компании должны до конца выполнять мои указания, тогда нигде не будет отставаний», - цитирует haqqin.az выступление президента Азербайджана.