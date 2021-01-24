326 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (вчера - 57 человек). В то же время 551 пациент (273 человека соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана во вторник, 26 января.



За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались семь человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджан выявлено в общей сложности 229 358 случаев заражения коронавирусом, из них 221 116 человек благополучно прошли лечение, 3 100 пациентов клиник скончались. Лечение 5 142 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 372 616 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 807 - за минувшие сутки.