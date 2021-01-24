Apple создаст складной iPhone

В Apple работают над смартфоном, который получит гибкий корпус, сильно отличаясь от предыдущих iPhone. О новом патенте компании из Купертино сообщает РИА Новости со ссылкой на PatentlyApple.

В патенте говорится о применении нескольких камер для получения панорамного изображения. Фотосенсоры будут интегрированы в гибкий корпус, что обеспечивает различные углы обзора для датчиков. Очевидно, что такое устройство получит и складной экран.

Сроки выхода первого гибкого смартфона от Apple не раскрываются, а патент лишь намекает на эту технологию. Возможно, складывающийся iPhone будет представлен в ближайшие годы.