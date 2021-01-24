Байрамов и Чавушоглу обсудили возвращение тела Фармана Исмаилова
Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции - Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по координированным мерам для возвращения на родину тела гражданина Азербайджана Фармана Исмаилова, убитого в результате нападения морских пиратов на турецкое судно.
Стороны также обсудили вопросы регионального сотрудничества.