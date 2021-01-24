Парижское учреждение, хорошо известное в мире, названное в честь выдающегося ученого Луи Пастера, еще в мае прошлого года начала сотрудничество с американским фармацевтическим гигантом Merck по разработке и созданию вакцины, основанной на давно существующей вакцине от кори.

На фоне продолжающейся в мире вакцинации против коронавируса, пришла неутешительная новость из Франции. Институт Пастера прекратил работы над долгожданным препаратом. Это свидетельство разочарования результатами испытаний.

В понедельник, 25 января, и институт и концерн в совместном заявлении объявили, что прекращают дальнейшие совместные работы над вакциной «после анализов промежуточных выводов, полученных в результате первой фазы испытаний, начатых в августе 2020 года».

Американский концерн Merck, в свою очередь, сообщил, что прекращает работы и над второй вакциной против Covid-19.

Опубликованная информация является неприятным свидетельством поражения в глобальных усилиях человечества против пандемии. Но особенным разочарованием это стало для Франции, где в последние недели слышны были голоса недовольных тем, что в стране нет своей вакцины. Хотя до последнего люди верили в успех ученых легендарного института.

Не все так гладко и легко у других фармацевтических гигантов.

Так, ведущая фармацевтическая фирма Sanofi в конце декабря прошлого года сообщила, что ее вакцина будет готова в лучшем случае только к концу 2021 года. На это обратила внимание газета Rzeczpospolita.

Сейчас в странах Евросоюза доступны пока что три вакцины — Pfizer/BioNTech, AstraZeneka и Moderna. До конца года обещано, что будет возможно выбирать из уже шести вакцин. Правда, уже сейчас объемы поставок недостаточны, на что жалуются многие страны ЕС.

К тому же ведущие немецкие медиа такие, как Handelsblatt и Bild поставили под сомнение эффективность вакцины из Оксфорда и концерна AstraZeneka для пожилых людей.

Первое издание опубликовало данные клинических исследований, согласно которым эффект прививок в этой группе людей составил лишь 8 процентов. По данным Bild, эта цифра чуть больше — 10 процентов.

AstraZeneka не оставила публикации без внимания, возмущенно назвав их в своем заявлении «полностью фальшивыми». Здесь отметили, что британская Совместная комиссия по вакцинации и иммунизации поддержала использование вакцины концерна среди пожилых людей. В заявлении концерна также говорится, что результаты исследований показали сильный ответ на вакцину иммунной системы у всех участников испытаний старше 65 лет после получения ими двух доз препарата.