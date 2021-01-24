Грязная игра вокруг вакцинации... И фиаско французской вакцины против коронавируса наш обзор
На фоне продолжающейся в мире вакцинации против коронавируса, пришла неутешительная новость из Франции. Институт Пастера прекратил работы над долгожданным препаратом. Это свидетельство разочарования результатами испытаний.
Парижское учреждение, хорошо известное в мире, названное в честь выдающегося ученого Луи Пастера, еще в мае прошлого года начала сотрудничество с американским фармацевтическим гигантом Merck по разработке и созданию вакцины, основанной на давно существующей вакцине от кори.
В понедельник, 25 января, и институт и концерн в совместном заявлении объявили, что прекращают дальнейшие совместные работы над вакциной «после анализов промежуточных выводов, полученных в результате первой фазы испытаний, начатых в августе 2020 года».
Американский концерн Merck, в свою очередь, сообщил, что прекращает работы и над второй вакциной против Covid-19.
Опубликованная информация является неприятным свидетельством поражения в глобальных усилиях человечества против пандемии. Но особенным разочарованием это стало для Франции, где в последние недели слышны были голоса недовольных тем, что в стране нет своей вакцины. Хотя до последнего люди верили в успех ученых легендарного института.
Не все так гладко и легко у других фармацевтических гигантов.
Так, ведущая фармацевтическая фирма Sanofi в конце декабря прошлого года сообщила, что ее вакцина будет готова в лучшем случае только к концу 2021 года. На это обратила внимание газета Rzeczpospolita.
Сейчас в странах Евросоюза доступны пока что три вакцины — Pfizer/BioNTech, AstraZeneka и Moderna. До конца года обещано, что будет возможно выбирать из уже шести вакцин. Правда, уже сейчас объемы поставок недостаточны, на что жалуются многие страны ЕС.
К тому же ведущие немецкие медиа такие, как Handelsblatt и Bild поставили под сомнение эффективность вакцины из Оксфорда и концерна AstraZeneka для пожилых людей.
Первое издание опубликовало данные клинических исследований, согласно которым эффект прививок в этой группе людей составил лишь 8 процентов. По данным Bild, эта цифра чуть больше — 10 процентов.
AstraZeneka не оставила публикации без внимания, возмущенно назвав их в своем заявлении «полностью фальшивыми». Здесь отметили, что британская Совместная комиссия по вакцинации и иммунизации поддержала использование вакцины концерна среди пожилых людей. В заявлении концерна также говорится, что результаты исследований показали сильный ответ на вакцину иммунной системы у всех участников испытаний старше 65 лет после получения ими двух доз препарата.
Агентство Reuters считает, что сомнения в эффективности вакцины возникли из-за ограниченного доступа к информации от пожилых пациентов. Концерн слишком поздно начал тестирование вакцины среди этой возрастной категории.
В публикации в авторитетном журнале The Lancet, увидевшей свет в начале декабря 2020 года, ученые из Оксфордского университета, где возникла вакцина, признали, что данные об эффективности препарата среди пожилых ограниченно доступны.
Кстати, после Великобритании, которая это сделала первой, использование вакцины акцептировали и многие другие страны, кроме Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Решение ответственной европейской институции по лекарствам должно быть обнародовано в пятницу.
Концерн AstraZeneka, вслед за конкурентами Pfizer/BioNTech и Moderna, вызвал бурю возмущения в Евросоюзе, когда объявил о сокращении поставок вакцины на 60 процентов. Еврокомиссия уже выступила с заявлением о том, что концерн не делает всего возможного, чтобы разрешить проблему. А ведь ЕС заказал 300 миллионов доз и заплатил авансом этому фармацевтическому гиганту еще в августе прошлого года 336 миллионов евро, чтобы расширить возможности производства.
Проблемы поставок от AstraZeneka касаются не только Европы. О своем недовольстве уже заявили Таиланд и Австралия.
Наблюдая за всеми этими шагами, трудно не допустить мысли, что возня вокруг задержек с поставками — это игра конкурентов, прикрывающихся объективными причинами. Грязная, прямо скажем, игра.