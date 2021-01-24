Виновный в наезде на Октая Гюльалыева получил 2 года и 3 месяца тюрьмы

Как стало известно haqqin.az, на процессе под председательством судьи Насиминского районного суда Азера Тагиева Кянан Абдуллаев был признан виновным по статье 263.1 -1 (нарушение правил дорожного движения, приведшее по неосторожности к тяжкому нанесению вреда здоровью). Решением суда Кянан Абдуллаев был приговорен к 2 годам и трем месяцам ареста.

Оглашен приговор в отношении Кянана Абдуллаева, который был признан виновным в ДТП, в результате которого пострадал правозащитник Октай Гюльалыев.

До этого Кянан Абдуллаев был лишен прав на вождение сроком на три года.

Напомним, 29 октября на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу правозащитника Октая Гюльалыева. В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева Октай Гюльалыев был отправлен на лечение в Турцию. В ноябре прошлого года он был возвращен в Азербайджан.

Кянан Абдуллаев заявил, что наезд на правозащитника был совершен по неосторожности.