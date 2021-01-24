ВОЗ предупреждает о долгосрочных последствиях перенесенного COVID

Российская газета со ссылкой на сообщение ВОЗ пишет, что официального названия у этого состояния нет, в организации еще только планируют составить детальное описание этого состояния, его подтипов и определений.

Между тем и практикующие врачи, и в медиа его обычно называют "постковидный синдром". Главный посыл ВОЗ - пациенты с таким состоянием нуждаются в обязательном медицинском наблюдении и лечении. Это одна из рекомендаций, сделанных ВОЗ в пересмотренных руководящих принципах клинического ведения.

"Понимание этого состояния является одним из приоритетных направлений работы ВОЗ. В феврале 2021 года ВОЗ организует серию консультаций для достижения консенсуса по описанию этого состояния, его подтипов и определений случаев. Это научное понимание будет определять название состояния. Консультации будут включать широкий круг заинтересованных сторон, включая группы пациентов", - сообщили в ВОЗ.

Тем не менее несколько практических рекомендаций уже есть. Для пациентов с COVID-19 в домашних условиях ВОЗ предлагает использовать пульсоксиметрию для измерения уровня кислорода в крови, не говоря уже о регулярном наблюдении. Для госпитализированных пациентов ВОЗ включила в рекомендации пункт о применении низких доз антикоагулянтов для предотвращения образования тромбов в кровеносных сосудах (тромбоза).

Для более тяжелых пациентов, которые принимают дополнительный кислород (включая высокоточный носовой кислород) или неинвазивную вентиляцию легких, ВОЗ рекомендует располагать больных в позиции на животе, чтобы увеличить приток кислорода в легкие.