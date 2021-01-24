Вугара Сафарли не отпустили под домашний арест

В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего руководителя Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли в связи с изменением избранной меры пресечения на домашний арест.

Как стало известно haqqin.az, на процессе под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы жалоба В.Сафарли не была удовлетворена, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Напомним, что Вугар Сафарли обвиняется в присвоении средств, выделенных на строительство дома для журналистов в Сабаильском районе Баку. Кроме того, бывшего чиновника обвиняют в присвоении крупных сумм денег, выделенных на развитие местных СМИ.