Москва приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении Карабаха

Россия приветствует стремление Ирана, Турции, Грузии и ряда европейских стран подключиться к восстановлению экономики Нагорного Карабах а. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом, перелает ТАСС.

Российский министр подчеркнул, что Иран, Турция и Грузия заинтересованы в восстановлении экономики Нагорного Карабаха. Более того, уже звучат инициативы относительно того, чтобы Азербайджан, Армения и Грузия при участии РФ, Ирана и Турции стремились выстраивать в регионе отношения с учетом новой реальности.

"Помимо России, Ирана, Турции, есть много желающих подключиться к восстановлению экономики Нагорного Карабаха и вокруг него, в том числе из европейских стран", - сказал российский министр.

"У нас нет сомнений, что Исламская Республика Иран будет заинтересована в подключении к этим проектам. Россия также будет непосредственно участвовать в тех усилиях, которые вытекают из договоренностей о разблокировании экономических и транспортных связей, на этот счет есть уже конкретные наметки", - заключил глава МИД РФ.