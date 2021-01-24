Вазген Манукян: армянским военным не хватило смелости взять власть в свои руки

В других странах в случае, когда военные видят, что их ведут к поражению, берут власть в свои руки и временно руководят страной, чтобы после установления стабильности вернуть его гражданской власти. Об этом на встрече с жителями Арарата заявил единый кандидат на пост премьера Армении от оппозиционного «Движения за спасение Родины» Вазген Манукян, сообщает Yerevan.today.

«В Турции, например, такое было не раз. В Армении этого не случилось. Считаю, что лица, которые были способны принять подобное решение, уже были отстранены от армии, а смелость, национальные и гражданские чувства остальных, видимо, оказались недостаточны», - отметил он.