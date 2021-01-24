Азербайджан проведет международный турнир «Хамса», посвященный «Году Низами»

Gaming League Azerbaijan (GLA) совместно с Федерацией киберспорта Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта, а также Министерства транспорта, связи и высоких технологий готовится к проведению международного турнира под названием «Хамса» по игре Counter Strike: Global Offensive - самой популярной игре по виртуальным битвам.

Следует отметить, что 2021-й год объявлен в нашей стране «Годом Низами» в честь великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Знаменитая «Хамса» Низами Гянджеви стоит на вершине мировой поэтической и философской мысли и принесла ему большую известность. Поэтому организаторы назвали турнир «Хамса».

Наряду с представителями Азербайджана в соревновании примут участие и другие страны. Всего в турнире «Хамса» по олимпийской системе выступят 16 команд. Все игры будут проходить по системе Bo3. Турнир начнется 27 марта и завершится 4 апреля.

Общий призовой фонд соревнования составляет 5000 долларов США.

Следить за ходом соревнований можно будет тут:

Twitch: glahub

Instagram: Glahub

Следует отметить, что по статистике до 2019 года сфера киберспорта, привлекшая интерес более 400 миллионов человек, сегодня продолжает набирать популярность. Киберспорт в тестовом виде включен в программу 19-х Азиатских игр 2022 года.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году, на сегодняшний день провела 16 чемпионатов по киберспорту. Приоритетные цели этой лиги, созданной для развития культуры киберспорта, включают развитие киберспортивных игр в Азербайджане до международного уровня и создание всех необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий в нашей стране.