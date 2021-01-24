В MİDA подвели итоги 2020 года
В формате видеоконференции состоялось заседание Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), посвященное итогам деятельности в 2020 году и предстоящим задачам.
Открывая заседание со вступительной речью, председатель правления MİDA Садыг Садыгов отметил, что освобождение оккупированных территорий и восстановление территориальной целостности страны Азербайджанской армией под руководством президента, Верховного главнокомандующего является одной из славных страниц, вписанных золотыми буквами в историю независимости страны.
Садыг Садыгов отметил, что с первых дней Отечественной войны каждый гражданин Азербайджана как кулак сплотился вокруг Верховного главнокомандующего и продемонстрировал всему миру национальное единство азербайджанского народа.
Председатель правления отметил, что благодаря дальновидной политике президента Ильхама Алиева было обеспечено социально-экономическое развитие Азербайджана и из года в год улучшается материальное благосостояние граждан. Садыг Садыгов подчеркнул, что усиление социальной защиты населения и улучшение жилищно-бытовых условий являются одним из важных направлений государственной политики, и 2020 год запомнился рядом знаменательных событий в деятельности агентства.
Было отмечено, что в начале прошлого года был полностью завершен процесс продажи квартир в первом проекте MİDA - Ясамальском жилом комплексе и в общей сложности 1633 семьи приобрели льготные квартиры.
24 марта 2020 года при участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось открытие Говсанского жилого комплекса, являющегося очередным проектом Агентства.
Фундамент первого семиэтажного здания в этом комплексе был заложен 24 декабря 2017 года при участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Количество квартир в Говсанском жилом комплексе составляет 2962. На территории комплекса были построены средняя школа на 1920 учеников, два детсада на 90 мест каждый и медицинский центр. В 2020 году были проведены три продажи квартир в Говсанском жилом комплексе. Завершено оформление 813 квартир, предложенных гражданам. Квартиры предоставляются гражданам с полным ремонтом и установленной кухонной мебелью, системой комби и счетчиками на электричество, воду и газ.
В прошлом году была расширена категория граждан, которые могут приобрести квартиры по льготным условиям. В частности, была добавлена категория «Учитель, минимум пять лет проработавший в государственной общеобразовательной школе». Теперь стаж работы для молодых учителей снижен с пяти до трех лет.
Помимо этого, добавлена категория «Человек, работающий учителем в государственном общеобразовательном учреждении минимум 15 лет». Любой, человек подходящий под эту категорию, вне зависимости от возраста и семейного положения может воспользоваться правом купить льготную квартиру.
На заседании также было отмечено, что в феврале 2020 года было начато строительство жилого комплекса в городе Гянджа. Жилой комплекс из 986 квартир строится на территории в 6,23 га на улице «Флаг Азербайджана». В комплекс входят 18 многоквартирных зданий, полная средняя школа на 1176 учеников и детский сад на 125 мест. 24 июня прошлого года со строительством этого комплекса ознакомились президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Помимо этого, со стороны MİDA на территории в 15,4 га строится жилой комплекс в Ясамальском районе на 2202 квартир. На территории комплекса будут расположены три детских сада на 350 мест и средняя школа на 1200 учеников. Также строятся 144 квартир в городе Сумгаит.
Очередной проект MİDA будет реализован на территории в 18,81 га в западной части поселка Говсан Сураханского района Баку. Кроме того, агентство проводит работу по выявлению подходящих земельных участков в других городах и районах страны для улучшения жилищно-бытовых условий граждан в районах.
Обращения граждан и процесс выбора квартир, находящихся в распоряжении MİDA, осуществляется в электронном виде посредством системы «Льготная квартира». Количество людей, которые обзавелись электронным кабинетом в системе «Льготная квартира», составляет 16 583.
Садыг Садыгов отметил, что в соответствии с утвержденной указом президента «Стратегической Дорожной Картой по развитию обеспечения жильем по доступным ценам в Азербайджанской Республике», в 2020 году со стороны MİDA была начата реализация очередного государственного заказа. Согласно обращению соответствующих структур, в отчетный год по государственному заказу была выделена 961 квартира. Из них 742 квартиры в Говсанском жилом комплексе, 66 квартир на втором этапе Ясамальского жилого комплекса и 153 квартиры в Гянджинском жилом комплексе.
С учетом выделенных в 2019 году 436 квартир, Агентство выделило на основе государственного заказа 1397 квартир. Оформление 987 квартир было завершено в течение 2020 года. Таким образом в 2020 году гражданам в общей сложности было представлено 1885 квартир – 898 по системе «Льготная квартира» и 987 по государственному заказу.
В прошлом году была продолжена работа по регистрации международного патента системы «Льготная квартира». Обращение в связи с этим было принято Всемирной организацией интеллектуальной собственности и на официальном сайте организации было опубликовано заявление и отчет по международному поиску. Затем был представлен отчет и первичная рецензия со стороны Российского федерального агентства интеллектуальной собственности (Роспатент). В настоящее время в соответствии с соглашением о Патентной кооперации Роспатент проводит первичную международную экспертизу заявки.
Программа по обеспечению квартирами по доступной цене, осуществляемая со стороны MİDA, была отражена в книге «Социальная политика в исламском мире», опубликованной издательством Springer International Publishing. В книге отмечено, что этот проект является успешным в плане расширения доступа малообеспеченных семей к собственному жилью. Реализуемый в Азербайджане проект социальных квартир приведен в качестве модели для исламских стран, важен с точки пропаганды успехов Азербайджана в мире.
Выступившие на заседании должностные лица агентства подробно проинформировали о проделанной в соответствующих сферах работе и предстоящих задачах.