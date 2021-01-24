В MİDA подвели итоги 2020 года

Открывая заседание со вступительной речью, председатель правления MİDA Садыг Садыгов отметил, что освобождение оккупированных территорий и восстановление территориальной целостности страны Азербайджанской армией под руководством президента, Верховного главнокомандующего является одной из славных страниц, вписанных золотыми буквами в историю независимости страны.

В формате видеоконференции состоялось заседание Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), посвященное итогам деятельности в 2020 году и предстоящим задачам.

Садыг Садыгов отметил, что с первых дней Отечественной войны каждый гражданин Азербайджана как кулак сплотился вокруг Верховного главнокомандующего и продемонстрировал всему миру национальное единство азербайджанского народа.

Председатель правления отметил, что благодаря дальновидной политике президента Ильхама Алиева было обеспечено социально-экономическое развитие Азербайджана и из года в год улучшается материальное благосостояние граждан. Садыг Садыгов подчеркнул, что усиление социальной защиты населения и улучшение жилищно-бытовых условий являются одним из важных направлений государственной политики, и 2020 год запомнился рядом знаменательных событий в деятельности агентства.

Было отмечено, что в начале прошлого года был полностью завершен процесс продажи квартир в первом проекте MİDA - Ясамальском жилом комплексе и в общей сложности 1633 семьи приобрели льготные квартиры.

24 марта 2020 года при участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось открытие Говсанского жилого комплекса, являющегося очередным проектом Агентства.

Фундамент первого семиэтажного здания в этом комплексе был заложен 24 декабря 2017 года при участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Количество квартир в Говсанском жилом комплексе составляет 2962. На территории комплекса были построены средняя школа на 1920 учеников, два детсада на 90 мест каждый и медицинский центр. В 2020 году были проведены три продажи квартир в Говсанском жилом комплексе. Завершено оформление 813 квартир, предложенных гражданам. Квартиры предоставляются гражданам с полным ремонтом и установленной кухонной мебелью, системой комби и счетчиками на электричество, воду и газ.

В прошлом году была расширена категория граждан, которые могут приобрести квартиры по льготным условиям. В частности, была добавлена категория «Учитель, минимум пять лет проработавший в государственной общеобразовательной школе». Теперь стаж работы для молодых учителей снижен с пяти до трех лет.

Помимо этого, добавлена категория «Человек, работающий учителем в государственном общеобразовательном учреждении минимум 15 лет». Любой, человек подходящий под эту категорию, вне зависимости от возраста и семейного положения может воспользоваться правом купить льготную квартиру.

На заседании также было отмечено, что в феврале 2020 года было начато строительство жилого комплекса в городе Гянджа. Жилой комплекс из 986 квартир строится на территории в 6,23 га на улице «Флаг Азербайджана». В комплекс входят 18 многоквартирных зданий, полная средняя школа на 1176 учеников и детский сад на 125 мест. 24 июня прошлого года со строительством этого комплекса ознакомились президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.