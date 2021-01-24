В последние дни в соцсетях распространяются слухи о том, что после замены устаревших смарт-счетчиков, срок государственной проверки которых завершен, новые счетчики якобы записывают больший расход газа. Учитывая это, Производственное объединение «Азеригаз» каждый вторник и четверг с 14:00 до 17:00 объявило «Днем открытых дверей» в Департаменте метрологии объединения. Первый «День открытых дверей» прошел сегодня – 26 января. В этом мероприятии приняли участие представители общественности и СМИ.

«Населению дали лимит. Начиная с октября-ноября абонент, который превысил лимит, платит больше средств за превышение лимита, в соответствии с израсходованным им газом. В связи с этим они считают, что средства, которые они платят за использованный газ, слишком велики. Если в 2019 году количество абонентов, превысивших лимит в 2200 кубометров, составило 460 тысяч, то сейчас их уже 588 тысяч. В прошлом году мы получили около 490 миллионов кубометров газа для населения, а это означает, что по сравнению с 2019 годом потребность в газе возросла. Основной причиной того, что потребность в газе возросла, является пандемия. Так, у промышленных предприятий в период пандемии потребность в газе уменьшилась на 30-40%. Также не работали кафе и рестораны. А расход газа для абонентов группы население, наоборот, сильно увеличился, потому что люди проводили дома больше времени, чем обычно. Наша же обязанность – удовлетворять потребности населения в газе. Поэтому и выросли объемы потребления газа», - сказал Руслан Алиев.

Он отметил, что некоторые абоненты в своих жалобах заявляют о том, что сумма долга с учетом использованного ими газа начисляется слишком большая.

«Абоненты утверждают, что счетчики начисляют слишком большие суммы денег. Мы считаем газ не в деньгах, а в кубометрах», - сказал гендиректор.

Генеральный директор сообщил, что в последнее десятилетие используются два типа счетчиков – механические электронные и счетчики с предоплатой, то есть счетчики типа smart. Производственное объединение постоянно внедряет новшества, завозит самые современные счетчики. У механических счетчиков больше функций, чем у старых. Таких проблем, как блокировка счетчиков, несчитывание информации с карты и других, в новых счетчиках нет. Также с помощью механических счетчиков электронного типа можно будет узнать расход газа. Эти счетчики будут работать в режиме онлайн.

Генеральный директор также отметил, что процесс проверки счетчиков проводятся не только с участием «Азеригаз». Этот процесс также контролируют представители Азербайджанского института метрологии. Счетчики, доставленные в страну, проходят через государственный реестр.

«В любом случае абоненты правы, потому что мы обслуживающее учреждение. Если есть жалоба, мы ее рассмотрим», - сказал Руслан Алиев.

Новые счетчики будут управляться из центра.