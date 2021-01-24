Антикоронавирусные бунты, бессмысленные и беспощадные наш комментарий
История знает не один пример, когда реакцией на эпидемии становились городские восстания и погромы. Вот и сегодня в нас просыпается этот древний, от первобытных предков унаследованный инстинкт - в случае угрозы браться за палки и камни. По-видимому, эта то, от чего человечеству не избавиться. Но смягчить последствия – вполне возможно, если будем действовать сообща.
Тысячи демонстрантов в Нидерландах вышли на улицы, требуя смягчить жесткие меры правительства по борьбе с пандемией COVID-19, в том числе отменить ночной комендантский час. В небольшом городе Урк толпа молодых людей подожгла мобильный центр для экспресс-тестирования граждан на COVID-19. Для разгона протестующих полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы.
В Израиле протесты ортодоксальных общин против антиковидных мер вылились в жесткие столкновения с полицией. В пригороде Тель-Авива, невзирая на запрет властей, открылись несколько религиозных школ. Ученики и их духовные наставники отказались носить маски и отменять массовые мероприятия. А когда полицейские попытались закрыть учебные заведения - в стражей порядка полетели камни и петарды.
Ливанская армия взяла под контроль центр Триполи, где массовые демонстрации против продления карантина и тяжелых условий жизни переросли в беспорядки и столкновения с полицией.
В Кокшетау (административном центре Акмолинской области Казахстана) прошел стихийный митинг против вакцинации от COVID-19…
Новостная лента пестрит одними и теми же сообщениями: власти по всему миру ужесточают карантинные меры – общество отвечает на это бунтом и протестами. И ведь не скажешь, что вводимые меры отличаются какой-то драконовской жестокостью. В тех же Нидерландах, несмотря на комендантский час и 95 евро штрафа за его нарушение, службам доставки продуктов и экстренной помощи позволяется беспрепятственно работать ночью. Также разрешен выгул собак.
И подобная картина везде: власти по мере возможностей и профессионализма стремятся сохранить все же некий баланс между карантином и свободами – но все чаще в ответ летят камни. А даже если и не летят – то протест приобретает совершенно причудливый характер, почти на уровне «назло маме уши отморожу»: владельцы десятков ресторанов и кафе в Чехии возобновили работу своих заведений, в старой доброй Британии возникают целые тайные социальные группы, конспиративно и вопреки запретам проводящие массовые вечеринки.
Да, пандемия привнесла в нашу жизнь много нового – о чем мы обязательно поговорим в ближайшее время, следите за обновлениями на haqqin.az, но кое в чем наша реакция на вирус не отличается от реакции наших предков - от самых что ни на есть первобытных кроманьонцев с камнями и палками до горожан средневековья и более позднего времени.
Во время Черной смерти - опустошительной эпидемии чумы в Европе 1346–1350 годов, ставшей в европейской культуре в каком-то смысле эталоном эпидемической катастрофы, - в распространении болезни обвинили евреев, якобы отравивших колодцы. Результатом стала волна массовых убийств: во многих городах средневековой Германии еврейские общины поголовно сжигали заживо или вырезали горожане.
В России и Скандинавии в тогдашнее время с евреями наблюдался откровенный дефицит, а потому там начали жечь женщин, обвинив их в колдовстве. При этом нужно заметить, что и позже, в уже сравнительно просвещенный XIX век, нравы если и смягчились – то не на много. Пик «холерных бунтов», вспыхивавших в самых различных точках Европы, сопровождался слухами о том, что холеру изобрели «господа» — богатые классы, собирающиеся с помощью своих приспешников-докторов извести бедных.
Восставшие расправлялись с врачами, отказывались отправляться в карантинные лазареты, а в некоторых случаях брали их штурмом. Власти отвечали жестоким подавлением протестов, огнем по бунтовщикам, плетьми и каторгой – толерантность в те времена по Европе и в виде призрака не бродила.
Перелом наступил только в начале XX века, во время эпидемии «испанки»: власти США вводили запрет на публичные собрания — походы в бары, театры, церкви и школы оказались под запретом. В Чикаго заболевшим запретили покидать дома, тогда же появилось указание носить защитные маски или прикрывать лицо платком. Запрещали плеваться на улице — за это полагался штраф. Но вот чтобы массово пороть и ссылать – такого уже не было.
Впрочем, гуманизация в отношениях власть-общество в период эпидемий и прочих бедствий, как показала нынешняя пандемия, оказалась достаточно декоративной. Всплеск невежества, дикости и конспирологических бредней в наши дни мало уступает накалу страстей в прошлые века.
Тогда, если болезнь не пришла в твою деревню или город – то её как будто бы и не было. Сегодня можно в прямом эфире следить за цифрами заболеваемости и смертности, что нагнетает психоз.
Раньше болезнь считалась «наказанием за грехи», эту точку зрения опровергли и заменили упованием на науку - но оказалось, что даже технологичные государства не готовы к пандемии.
Более того, чем больше мы знаем – сначала о бактериях, а потом и о вирусах, тем больше возникает дыр, куда они могут проскользнуть, с этим тоже связано беспокойство. Вышли из дома, закрыли дверь, положили ключи в карман – в этот момент надо протирать ключи антибактериальной салфеткой или нет? А саму ручку двери? А ручку машины? Тут и до психического расстройства недалеко, со всеми вытекающими.
Опять же – карантин. Мера вроде и правильная и полезная – но люди, у которых внезапно появилась куча свободного времени, занялись тем, что передают информацию об ужасах пандемии, строят версии и обсуждают догадки. Ну а дальше всё в полном соответствии с законами психологии: психика человека получает облегчение, найдя «виновного», «козла отпущения», причем в их роли могут оказываться и группы людей, и целые страны.
И вывод здесь только один: ключевым моментом в нынешней чрезвычайной ситуации является взаимодействии власти и общества, поскольку по отдельности справиться с катастрофическими ситуациями они не в состоянии. У общества нет институтов и финансов, а государству одних административных рычагов явно недостаточно.
То есть пандемия поставила перед нами новый вызов: необходимость солидарности власти и общества перед коронавирусом. Как этого добиться, почему в Китае и том же Вьетнаме это получается, а в Европе и США – нет, никто ответить не может. И пока ответ не будет найден, общественный бунт как внебрачный ребенок Covid-19 будет только набирать в росте, весе и негативных последствиях.