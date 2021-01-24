Дмитрий Рой, автор haqqin.az 19:01

История знает не один пример, когда реакцией на эпидемии становились городские восстания и погромы. Вот и сегодня в нас просыпается этот древний, от первобытных предков унаследованный инстинкт - в случае угрозы браться за палки и камни. По-видимому, эта то, от чего человечеству не избавиться. Но смягчить последствия – вполне возможно, если будем действовать сообща. Тысячи демонстрантов в Нидерландах вышли на улицы, требуя смягчить жесткие меры правительства по борьбе с пандемией COVID-19, в том числе отменить ночной комендантский час. В небольшом городе Урк толпа молодых людей подожгла мобильный центр для экспресс-тестирования граждан на COVID-19. Для разгона протестующих полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы.

В Израиле протесты ортодоксальных общин против антиковидных мер вылились в жесткие столкновения с полицией. В пригороде Тель-Авива, невзирая на запрет властей, открылись несколько религиозных школ. Ученики и их духовные наставники отказались носить маски и отменять массовые мероприятия. А когда полицейские попытались закрыть учебные заведения - в стражей порядка полетели камни и петарды. Ливанская армия взяла под контроль центр Триполи, где массовые демонстрации против продления карантина и тяжелых условий жизни переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В Кокшетау (административном центре Акмолинской области Казахстана) прошел стихийный митинг против вакцинации от COVID-19… Новостная лента пестрит одними и теми же сообщениями: власти по всему миру ужесточают карантинные меры – общество отвечает на это бунтом и протестами. И ведь не скажешь, что вводимые меры отличаются какой-то драконовской жестокостью. В тех же Нидерландах, несмотря на комендантский час и 95 евро штрафа за его нарушение, службам доставки продуктов и экстренной помощи позволяется беспрепятственно работать ночью. Также разрешен выгул собак.

И подобная картина везде: власти по мере возможностей и профессионализма стремятся сохранить все же некий баланс между карантином и свободами – но все чаще в ответ летят камни. А даже если и не летят – то протест приобретает совершенно причудливый характер, почти на уровне «назло маме уши отморожу»: владельцы десятков ресторанов и кафе в Чехии возобновили работу своих заведений, в старой доброй Британии возникают целые тайные социальные группы, конспиративно и вопреки запретам проводящие массовые вечеринки. Да, пандемия привнесла в нашу жизнь много нового – о чем мы обязательно поговорим в ближайшее время, следите за обновлениями на haqqin.az, но кое в чем наша реакция на вирус не отличается от реакции наших предков - от самых что ни на есть первобытных кроманьонцев с камнями и палками до горожан средневековья и более позднего времени. Во время Черной смерти - опустошительной эпидемии чумы в Европе 1346–1350 годов, ставшей в европейской культуре в каком-то смысле эталоном эпидемической катастрофы, - в распространении болезни обвинили евреев, якобы отравивших колодцы. Результатом стала волна массовых убийств: во многих городах средневековой Германии еврейские общины поголовно сжигали заживо или вырезали горожане. В России и Скандинавии в тогдашнее время с евреями наблюдался откровенный дефицит, а потому там начали жечь женщин, обвинив их в колдовстве. При этом нужно заметить, что и позже, в уже сравнительно просвещенный XIX век, нравы если и смягчились – то не на много. Пик «холерных бунтов», вспыхивавших в самых различных точках Европы, сопровождался слухами о том, что холеру изобрели «господа» — богатые классы, собирающиеся с помощью своих приспешников-докторов извести бедных.