Расследование Минтруда: восстановлены на работе более 700 человек

В ходе расследования обращений граждан Государственной службой инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения в 2020 году было установлено, что работодатели задержали выплату социальных пособий работникам на сумму 224 тыс. манатов.

Как сообщили haqqin.az в отделе связей с общественностью и коммуникации министерства, в результате принятых мер была обеспечена выплата этих средств работникам со стороны работодателей. 94,2 % выплаченных средств составили заработная плата, остальное - социальные выплаты и компенсации, выплачиваемые работодателем, а также платежи за ущерб.

Кроме того, в период особого карантина осуществлялся строгий контроль за сохранением рабочих мест через электронную систему. Налажен социальный диалог с работодателями в связи с прекращением трудовых договоров в нарушение требований законодательства, а также без отсутствия серьезных причин. С ними была проведена соответствующая разъяснительная работа. Также было рекомендовано придерживаться принципов социальной ответственности, чутко относиться к вопросам занятости.

В результате принятых мер в этой области Государственная служба инспекции труда обеспечила восстановление на работе более 700 работников, трудовые договоры с которыми были расторгнуты в период особого карантина.